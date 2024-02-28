Nevşehir'de ikizinin kimliğini kullanan FETÖ'cü yakalandı Nevşehir'de ikiz kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan FETÖ firarisi şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

İHA

Fetullahçı terör örgütüne yönelik kolluk kuvvetlerinin mücadelesi aralıksız devam ediyor.



Nevşehir'de Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

İkizinin kimliğini kullanan FETÖ firarisi yakalandı

Yapılan çalışmada, ikiz kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan ve FETÖ firarisi olarak aranan, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)