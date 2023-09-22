Nevşehir'de kamyona arkadan çarpan araç hurdaya döndü: 2 kişi öldü Nevşehir'de kamyona arkadan çarparak hurdaya dönen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA

Nevşehir'de Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu mevkisi yakınlarında Mustafa Kaymakçı yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdiler

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hurdaya dönen araçta yapılan kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Kaymakçı ile araçtaki Yusuf Uyanık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)