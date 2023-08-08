Nevşehir'de komşularıyla kavga etmek için boksör arkadaşından yardım aldı Sitede oturan bir kişi tartıştığı üst kat komşusunu ve kızını boksörlük yaptığı iddia edilen arkadaşıyla birlikte darbettiğini ifade etti. Öte yandan yaşananları kanıtlamak için taktırdığı güvenlik kamerasının da komşusu tarafından kırıldığını söyledi.

İHA

Komşuların ses kavgasında kan akıyor...

Yaşanan kavganın adresi bu kez Nevşehir'in merkeze bağlı Nar beldesi üzerinde bulunan bir site oldu.

Sitede oturan Bilal Köse'nin alt komşusunun yaklaşık 2 yıldır kendilerini çok basit meselelerden sürekli rahatsız ettiğini söyledi.

Kendisine ve çocuklarına yapılan rahatsızlığı ispatlamak için evinin girişine güvenlik kamerası taktırdığını söyleyen Bilal K., komşusunun kamerayı da kırdığını söyledi.

Boksör arkadaşından yardım aldı

Komşusu ile tartıştıktan sonra polis merkezine ifade vermeye giden Bilal Köse'nin iddiasına göre, kızı ile birlikte eve döndüklerinde komşusu ve komşusunun boksör arkadaşı tarafından apartman girişinde kendisinin ve kızının darbedildiğini iddia etti.

Apartman girişinde çıkan kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Beni yerlerde sürükleyerek saçlarımı yoldular"

Babası ile birlikte darbedildiğini söyleyen Beyza Nur Köse de yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Babam ile birlikte polis merkezinde ifade verdikten sonra evimize dönüyorduk.



Apartmana girdiğimizde komşumuz ve arkadaşı bir anda hem babama hem de bana saldırdılar. Babamı darbettikten sonra beni yerlerde sürükleyerek saçlarımı yoldular.



Bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak bu kişilerin hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum.

Sandalyeden ses çıkmasın diye patik ördü

Oturdukları sandalyeden çıkan seslerden dolayı komşuları tarafından sürekli rahatsız edildiklerini söyleyen Anne Gönül Köse ise komşularını rahatsız etmemek için önce sandalyelerin ayaklarına keçe yapıştırdı.

Buna rağmen komşularının şikayeti bitmeyince çareyi sandalyelere patik örmekte buldu.

"Kapıya tekmeyle, yumrukla, bıçakla saldırıyorlar"

İki komşu arasındaki kavgaya sürekli şahit olduğunu anlatan apartman sakinlerinden Kadir İzci, şunları söyledi:

Alt komşumuz iki senedir 'gece geç saatlerde gürültü yapıyorsunuz' diye kapıya dayanıyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında da ellerinde bıçak ile yine kapıya dayandılar. Kapıya tekmeyle, yumrukla, bıçakla saldırıyorlar.

"Böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştik"

Olayın yaşandığı gün alt komşularının önce geldiklerini söyleyen İzci, "Böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştik. Apartman girişinde kız çocuğuna saldırmışlar. Evin girişindeki kamerayı kırmışlar.” ifadelerini kullandı.

"Aşağıya indiğimizde iki kişi ablayı dövüyorlardı"

Komşular arasında yaşanan olayı anlatan Yasin Şafak yaptığı açıklamada; “Evde yatıyordum. Bir çığlık koptu ve kavga olduğunu anladık. Babamla aşağıya indiğimizde iki kişi ablayı dövüyorlardı. Bizi ve diğer komşuları görünce bırakıp eve çıktılar" dedi.