Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ölü Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobilin önce bir tıra ardından başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA Nevşehir'de Kayseri kara yolu Bozca köyü yol ayrımı yakınlarında Makbule Elkatmış'ın (35) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aynı yönde seyreden tıra çarparak takla attı ve başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde can verdi Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtan savrulan sürücü Makbule Elkatmış'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle kara yolu Nevşehir istikametine tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)