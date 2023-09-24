Nevşehir'de kontrolü kaybolan minibüs önce araçlara sonra yayalara çarptı: 1 ölü

İHA
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Aksalur Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında M.A.'nın sürücüsü olduğu minibüs; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücü önce yol kenarındaki 6 araca çarptı ardından da yoldan geçen mahalle sakinlerinden M.D. ve P.Y.'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü M.A. ve yaralı P.Y'yı Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hayatını kaybetti
Kazada M.D. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından M.D.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)