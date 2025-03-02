Nevşehir'de motosiklet kazası: 1 ölü
Haber Merkezi

Nevşehir'de 21 yaşındaki Serhat Erdoğan'ın kullandığı motosiklet, Nevşehir-Niğde kara yolu Güvercinlik köyü yakınında yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kontrolde, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından sürücünün cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Furkan Can
Furkan Can
Editor