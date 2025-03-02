Nevşehir'de motosiklet kazası: 1 ölü

Haber Merkezi
Nevşehir'de 21 yaşındaki Serhat Erdoğan'ın kullandığı motosiklet, Nevşehir-Niğde kara yolu Güvercinlik köyü yakınında yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kontrolde, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından sürücünün cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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