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DHA

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde Ürgüp'ten Kayseri'ye doğru giden Hamdi D. yönetimindeki üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs ile Ferhat B. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 29 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Midibüste bulunan Özge Ekinci, "Arkada oturduğum için çok bir bilgim yok ama otomobil önümüze çıktı. O şekilde de servis devrildi. Okuldan çıktık. Ürgüp'ten Kayseri'ye gidiyorduk" dedi.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.