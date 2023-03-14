Nevşehir'de otel odasında ölü bulunan çift karbonmonoksit gazından zehirlendi Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldıkları otel odasında ölü bulunan yeni evli çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Nevşehir'de yeni evli bir çiftin sır ölümü aydınlandı..

Ortahisar beldesinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, otel çalışanları balayını geçirmek için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya'ya gelen Mutlu (27) ve Kader Akbaş (24), çifti telefonlarına bakmayınca durumdan şüphelendi.

Odaya giden ekipler, kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri de, güvenlik önlemi alarak oda da inceleme yaptı. Mutlu-Kader çiftçinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtildi

Yapılan otopsi sonucunda çiftin ilk belirlemelere göre kaldıklarını odanın altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Otel işletmecisi gözaltında

Öte yandan, jandarma ekiplerinin otel işletmecisi E.A.'yı gözaltına aldığı öğrenildi.