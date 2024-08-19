Nevşehir'de otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi öldü

AA & Ensonhaber
Nevşehir merkez Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda Arda Ç. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 ÖLÜ
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Arda Ç. ile beraberindekilerden Ayberk Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan ağır yaralı 3 kişi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Savcının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırılırken kazazedelerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
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