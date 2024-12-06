Nevşehir'de ters yönden girip, kırmızı ışıkta otomobile çarptı

İHA

Nevşehir'in kent merkezinde seyreden otomobil sürücüsü Yaşar Oktay Y., Çat Kavşağı'nda seyrettiği sırada kırmızı ışık yanınca durdu.

Bu sırada Gülşehir istikametinden ters şeride girerek ilerleyen otomobil sürücüsü Yaşar S., kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı.

Çevredekilerin kazayı ihbar etmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANSTAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

İlk müdahalesi yapılan ve alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Yaşar S., hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa bindirilirken, bir süre sonra ambulanstan kaçtı.

Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan Yaşar S., tekrar ambulansa güçlükle bindirilerek polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

SİGARA İSTEDİ

Yaşar S., ambulansta polis ekiplerinden de sigara istedi.

Kazada diğer otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

289 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazaya neden olan sürücü Yaşar S.; kaza yerinde alkolmetreyi üflemeyi reddedince alkol testi hastanede yapıldı.

Yapılan alkol testinde 289 promil alkollü olan sürücüye 24 bin 891 lira idari para cezası kesilirken ehliyetine de 2 yıl 6 ay el konuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemelerin tamamlanmasıyla kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.