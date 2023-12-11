Nevşehir'de yaya geçidinden geçmek isteyen kadın canından oldu Nevşehir'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Ö.'ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak zorunda.

Ve yine sürücüler, bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ilk geçiş hakkını vermek zorunda.

Ancak bazı otomobil sürücüleri bu kurala uymayarak facialara yol açıyor.

Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına çarptı

Son olarak Nevşehir'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi İmam Hatip Lisesi önünde E.C. idaresindeki 50 ACC 247 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Ö. (61) isimli kadına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Ağır yaralanan Hatice Ö., olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza anı görüntülendi

Kaydedilen görüntülerde, karşıdan karşıya geçmek isteyen Hatice Ö.'ye hızla gelen otomobilin çarpması ve çarpmanın etkisiyle Hatice Ö.'nün savrulması yer alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)