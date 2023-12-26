Nevşehir'de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı vatandaş kurtarılamadı Yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Satılmış Ünsal, minibüsün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Nevşehir'de korkunç bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Satılmış Ünsal'a, Ö.F.Ö. idaresindeki 50 AAG 967 plakalı minibüs çarptı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Satılmış Ünsal da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü gözaltında

Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de minibüsün sürücüsü Ö.F.Ö.'yü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anında minibüste bulunan bir vatandaş, kazayı anlatarak, "Adam koşarak önümüze çıktı. Sol tarafta kaldırım olduğundan dolayı şoför kaçamadı. Sağ taraftan vurdu." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)