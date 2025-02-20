İHA

Nevşehir'de arkadaşı ile birlikte alkol alan Mustafa Baltaş, eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ın ardından yaşadığı apartmana girdi.

Baltaş, yanında getirdiği tüfekle Beyza Akdoğan'a ateş açtıktan sonra kendi yaşamına da son verdi.

Beyza Akdoğan ve katil Mustafa Baltaş’ın apartmana girişleri de güvenlik kameralarına yansıdı.

3 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, olay gecesi katil ile birlikte olan yabancı uyruklu bir kişi ve olay öncesi görüştüğü 2 kişi olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.

"SADECE CAMLARA SIKACAKTI"

Şüphelilerden birinin alınan ifadesinde şu ifadeler kullanıldı:

Mustafa Baltaş ile birlikte olay günü alkol aldık. Daha sonra Mustafa ile birlikte giderek tüfek aldık. Mustafa sadece eski nişanlısının evinin camlarına sıkacaktı.



Olay yerine de beraber gittik. Mustafa içeri girdi. Ben dışarıda bekledim. Daha sonra ambulans ve polisleri görünce korkup kaçtım.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.