Nevşehir'e balayına giden çift otelde ölü bulundu İstanbul'da yapılan düğünün ardından balayı için gittikleri Nevşehir'de hayatını kaybeden çift, son yolculuğuna uğurlandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde bulunan bir otele düğünden sonra balayı tatili için gelen 27 yaşındaki Mutlu ve 24 yaşındaki Kader Akbaş, çifti, haber alınmama üzerine yapılan kontrolde, kaldıkları odada ölü bulundu.

İncelemenin ardından çiftin cenazeleri Avcılar Tahtakale Mahallesindeki ailelerine teslim edildi.

Zeyneb-i Kübra Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazlarına yüzlerce seveni, yeni evli çiftin aileleri katıldı.

Geriye düğün fotoğrafları kaldı

Cenaze namazının ardından yeni evli çift gözyaşları içinde Hadımköy Bahçeköy Mezarlığına defnedildi. Çiftten geriye düğünde çekilen mutlu fotoğraf ve görüntüler kaldı.

"Eşyalarını dahi açamadılar"

Cenaze namazı öncesi konuşan gelinin dayısı Bülent Yazar, şunları söyledi:

Düğünleri vardı maalesef balayı için gönderdiğimiz yerden cenazelerini teslim ettiler. Davayı sonuna kadar devam edeceğiz, böyle ihmallerin olmaması için bunu aydınlatacağız. Diğer canlarımız yanmasın, her gün gençlerimiz evleniyor bu gibi, tatil yerlerine gidiyorlar. Acımız çok büyük, tarif edecek bir şeyim yok. Evlerine giremediler, götürdükleri eşyalarını dahi açamamışlar, çeyizlerini açamamışlar, bu acının tarifi yok.

"Büyük bir ihmal var"

Damadın dayısı Ali Bayat ise şu ifadeleri kullandı:

Sapasağlam giden insanlar otelde akşam rahatsızlanıyorlar. Ambulans çağrılıyor otele, artık ne şekilde müdahale ediliyorsa, bunlar tekrardan geri dönüyor. Ertesi sabah veya diğer sabaha kadar otel tarafından bunlara ulaşılmıyor. Yani müşterinizin hasta olduğunu görüyorsunuz, insan merak etmez mi? Bunlar size misafir neyi var neyi yok insan bir kapıyı tıklatır. Hastaneden geri geldikten sonra neden bunlar kontrol edilmedi? Burada büyük bir problem var, yani bu çocuklar 24 gibi bir zamanda bu gaza maruz kalmışlar. Burada otelin büyük bir ihmali var.

Otele soruşturma başlatıldı

Çiftin ilk belirlemelere göre kaldıklarını odanın altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksit gazının odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Jandarma ekipleri otelde inceleme yaptı. Otel odasının altında bulunan kazan dairesinden veya bacadan sızan karbonmonoksit gazının odaya nasıl ve nereden girdiği araştırılıyor.