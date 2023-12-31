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Niğde’de akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü

Niğde’de akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü 39 yaşındaki Ramazan Gök kahvede karşılaştığı husumetli olduğu akrabaları Abdullah Gül ile Ramazan Gök’ü, tabancayla öldürdü. Olaydan sonra evine giden cinayet şüphelisi Gül, ölenlerin yakınları B.G. ile İ.G tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.