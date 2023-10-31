Niğde'de bir kişi hurda toplarken canından oldu
İHA

Niğde'de Kayseri yolu Ovacık köyü mevkisinde M.B. yönetimindeki araç, yol kenarında hurda toplayan Ahmet Ulukan'a (63) çarptı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Ulukan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ulukan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)