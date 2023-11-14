Niğde'de inşaatın asansör boşluğunda ceset bulundu Niğde'de inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu ekiplere bildirdi. Sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

İHA

Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın asansör boşluğunda birinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ihbar etti

İhbar üzerine inşaata gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden şahsın Cafer Erden olduğunu belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Cafer Erden’in cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)