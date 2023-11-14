Niğde'de inşaatın asansör boşluğunda ceset bulundu

İHA
Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın asansör boşluğunda birinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ihbar etti
İhbar üzerine inşaata gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden şahsın Cafer Erden olduğunu belirlendi.
Soruşturma başlatıldı
Cafer Erden’in cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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