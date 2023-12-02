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Niğde'de inşaatta merdiven boşluğuna düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

Niğde'de inşaatta merdiven boşluğuna düşen kalıp ustası hayatını kaybetti Kent merkezinde bir inşaatta merdiven boşluğuna düşen kalıp ustası hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.