Niğde'de inşaatta merdiven boşluğuna düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

İHA
Niğde Merkez İlhanlı Mahallesi 140. Sokak’ta inşaatta kalıp ustalığı yapan İsmail Ethem Büyüksaraç inşaatın 5’inci katından merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı İsmail Ethem Büyüksaraç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kurtarılamadı
İsmail Ethem Büyüksaraç, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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