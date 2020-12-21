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- Niğde'de kaçak kazı yapan 8 kişiye gözaltı
Niğde'de kaçak kazı yapan 8 kişiye gözaltı
Kaçak kazı yaptığı tespit edilen şahıslara yapılan operasyonla, 8 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 21.12.2020 - 15:57
Güvenlik güçleri, kaçak kazı yapanlara göz açtırmıyor.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt köyü Ömerli Deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Kaçak kazı alanında ve zanlıların evinde yapılan aramada 2 keser, 4 özel yapılmış kazma, 2 çekiç, balyoz, çeşitli ebatlarda 9 murç, kırıcı ucu, 3 levye, caraskal ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
ADLİ İŞLEM BAŞLADI
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.