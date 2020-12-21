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    Niğde'de kaçak kazı yapan 8 kişiye gözaltı

    Kaçak kazı yaptığı tespit edilen şahıslara yapılan operasyonla, 8 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 21.12.2020 - 15:57
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    Niğde'de kaçak kazı yapan 8 kişiye gözaltı

    Güvenlik güçleri, kaçak kazı yapanlara göz açtırmıyor.

    Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt köyü Ömerli Deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Ekipler, düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

    MALZEMELERE EL KONULDU

    Kaçak kazı alanında ve zanlıların evinde yapılan aramada 2 keser, 4 özel yapılmış kazma, 2 çekiç, balyoz, çeşitli ebatlarda 9 murç, kırıcı ucu, 3 levye, caraskal ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    ADLİ İŞLEM BAŞLADI

    Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

    Niğde de kaçak kazı yapan 8 kişiye gözaltı #1

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