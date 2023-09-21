Niğde'de kaçakçılık operasyonu! 12 milyon 800 bin adet dolu makaron yakalandı Kentte polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi.

İHA

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele devam ediyor...

Yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak operasyonun adresi Niğde oldu.

12 milyon 800 bin adet dolu makaron yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele ile ilgili yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde operasyon yapıldı.

Ekipler yaptıkları üç ayrı operasyonda, gümrük kaçağı 12 milyon 800 bin adet dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçu çerçevesinde işlemler başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)