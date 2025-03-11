Niğde'de mumya satmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon

AA

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik başarılı bir operasyona imza attı.

Operasyonda H.G. isimli şüpheli yakalandı.

ERKEK GÖRNÜMLÜ MUMYA BULUNDU

Operasyonda yakalanan H.G.'nin ikametinde yapılan aramalarda, Orta Çağ dönemine ait ve Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen, erkek görünümlü mumya ele geçirildi.

H.G. ve gözaltına alınan diğer 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ"

Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.