Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 kişi ölürken, 5'i ağır 42 kişi yaralandı.

Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Otobüsün devrilmesi sonucu ortalık can pazarına döndü.

Otobüste üniversite öğrencileri bulunuyordu

Otobüste bulunan öğrencilerin Konya Selçuk Üniversitesi öğrencileri olduğu ve Adana'dan bir etkinlikten döndükleri öğrenildi.

2 ölü, 42 yaralı

Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Son belirlemelere göre 42 kişi ise yaralandı.

İHA'nın haberine göre, yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.