Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
472.603
-0.17%
BTXN Coin
13.10
-1.72%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C
    Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı

    Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı

    Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 kişi ölürken, 5'i ağır 42 kişi yaralandı.
    • 22.05.2022 - 06:56
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 07:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

    Otobüsün devrilmesi sonucu ortalık can pazarına döndü.

    Otobüste üniversite öğrencileri bulunuyordu

    Otobüste bulunan öğrencilerin Konya Selçuk Üniversitesi öğrencileri olduğu ve Adana'dan bir etkinlikten döndükleri öğrenildi.

    2 ölü, 42 yaralı

    Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Son belirlemelere göre 42 kişi ise yaralandı.

    İHA'nın haberine göre, yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.

    Niğde de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı #1

    Niğde de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı #2

    Niğde de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı #3

    Niğde de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı #4

    Niğde de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı #5

    Niğde de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı #6

    Niğde de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı #7


    İlginizi Çekebilir

    Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı
    3. Sayfa

    Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Aydın'da güvenlik görevlisine silahlı saldırı
    3. Sayfa

    Aydın'da güvenlik görevlisine silahlı saldırı

    Görüş Bildir