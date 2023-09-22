Niğde'de otomobiller çarpıştı: Baba ile oğlunu ölüm ayırdı Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralanırken yanındaki babası ise hayatını kaybetti.

DHA Niğde merkeze bağlı Tırhan-Yeşilgölcük kara yolunda Emrah Akbaba (35) yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen Muhammet D.'nin (31) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baba ile oğlunu ölüm ayırdı Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Emrah Akbaba'nın yaralandığı, otomobildeki babası Halil Akbaba'nın (74) ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü Muhammet D. kazayı yara almadan atlatırken Emrah Akbaba hastaneye kaldırıldı. Halil Akbaba'nın cansız bedeni jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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