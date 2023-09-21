Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 39 kilo madde ele geçirildi Niğde'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, durumundan şüphelenilen bir tırda yapılan aramada 39 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucu 1 kişi gözaltına alındı.

İHA Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Ekipler, yapılan operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda Niğde'de hareketlilik yaşandı. Uyuşturucu tacirlerine baskın Edinilen bilgiye göre, uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. 39 kilo uyuşturucu bulundu Operasyon çerçevesinde bir tırda yapılan aramada, 39 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Tutuklandı Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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