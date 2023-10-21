Nihat Kahveci'nin köpeğini parçaladılar! Başıboş sokak köpeklerinden bir vaka daha Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokak köpeklerinin köpeğini öldürdüğünü açıkladı.

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Başıboş sokak köpekleri sorunu devam ediyor...

Belediyelerin önlem almadığı bölgelerde dehşet saçan başıboş sokak köpekleri hem yaralanmalara hem de ölümlere neden oluyor.

Genç, yaşlı ve çocuk demeden birçok kişiye zarar veren sokak köpekleri, eski futbolcu Nihat Kahveci'nin köpeğine saldırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak başıboş sokak köpekleri nedeniyle köpeğini kaybettiğini duyuran Kahveci, Sariyer Belediyesi'ni de etiketleyerek önlem alınmasını istedi.

"Yeter artık" diyerek isyan etti

Nihat Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bu akşam evimin kapısının önünde köpeğimi bir türlü çözüm bulamadığınız sokak köpekleri paramparça etti öldürdü.. Yeter artık ,yüzlercesi dolaşıyor sokaklarda. Bir şey yapma zamanı geldi artık'' yorumlarında bulundu.

Kahveci sözlerini, "Üşüşen cahiller var evet arkadaşlar sanki ben sokak köpeklerini sevmiyorum.. Olay onların kontrolu bakımı mutluluğu tabii ki anlayanlara" diyerek noktaladı.

Şikayette bulunan eşi isyan etti

Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Kahveci, şikayette bulunduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşadıklarına öfkelenen Fulya Kahveci, "Yazıklar olsun, şikayet hattına,çözüm şekline" diyerek herhangi bir çözüme ulaşamadığını duyurdu.

Kahveci ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesini de paylaşarak, İstanbul Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni etiketledi.