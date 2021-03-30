Nişantaşı’nda girdiği restoran, ganyan bayii, ev ve inşaatlardan kaşla göz arasında hırsızlık yaparak 5 cep telefonu çalan Faslı hırsız, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı semtinde meydana gelen olayda Zeynep K., arkadaşıyla birlikte köfteciye gelerek siparişi verdi.

Genç kız ve arkadaşı yemek yediği esnada garson gibi başlarında dikilen kimliği belirsiz bir şahıs, masadan pul biber almak istediğini söyledi.

PUL BİBERİ ALIRKEN ÇALDI

Masaya uzanan şahıs, bir eliyle biberi alırken diğer eliyle de masadaki cep telefonunu çaldı.

Buradan çıkan şahıs, birkaç saat içerisinde Meşrutiyet Mahallesi’ndeki bir ganyan bayiinden, evden ve inşaattan kaşla göz arasında saniyeler içerisinde cep telefonu çaldı.

Kısa sürede yaklaşık 5 cep telefonu çalan şahıs ardından kayıplara karıştı.

Nişantaşı'na dadanan cep telefonu hırsızı yakalandı ViDEO

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Restoranda telefonunun olmadığını fark eden Zeynep K., iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Telefonunun çalındığını fark eden genç kadın, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Harbiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Şikayeti değerlendiren Şişli polisi, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şahsın eşkalini belirledi. Semtte çalışmalara devam eden ekipler, şahsın cadde üzerinde yürüdüğünü gördü.

Bunun üzerine yanına giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan 27 yaşındaki Fas uyruklu S.K’niın üzerinde 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

HIRSIZ TUTUKLANDI, TELEFONLAR TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan hırsız, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak “açıktan hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan hırsız, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ele geçirilen 5 cep telefonu ise Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.





