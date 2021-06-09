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    Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldırı

    İTÜ’de akademisyen olan Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyen şahıs tarafından darbedildi.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 10:34
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    Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldırı

    İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevlisi olan Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı, Nişantaşı'nda parkta oturdukları sırada başörtüleri nedeniyle sözlü saldırıya uğradı.

    Parkta arkadaşlarıyla beraber bulunan E.Ç., "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun." dedi.

    TERMOS BARDAKLA VURDU

    Neye uğradığını şaşıran Neşe Nur Akkaya ve arkadaşları, "Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin." diyerek E.Ç.’ye tepki gösterdi.

    Akkaya’nın tepkisi üzerine saldırgan E.Ç., elindeki termos bardakla Neşe Nur Akkaya'ya vurmaya başladı.

    Talihsiz genç kız aldığı art arda yumruk darbeleri nedeniyle yere yığılırken, araya girmeye çalışan Akkaya'nın arkadaşı da darbelerden nasibini aldı.

    Nişantaşı nda başörtülü akademisyene saldırı #1

    SERBEST BIRAKILDI

    Çevredeki vatandaşlar saldırgana engel olurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya, darp raporu alarak E.Ç.’den şikayetçi oldu.

    Gözaltına alınan E.Ç., ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    GÜNDEM OLDU

    Akademisyen Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşına yapılan saldırısı #ErayÇakınTutuklansın etiketiyle gündem oldu.

    Nişantaşı nda başörtülü akademisyene saldırı #2

    Nişantaşı nda başörtülü akademisyene saldırı #3

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