Norveç'te yapılamayan ameliyatı Diyarbakır'da olan kadın, sağlığına kavuştu

Kalbi besleyen ana damarın çatallanma bölgesinde daralma olması üzerine Norveç’te baypas olmayı reddeden Sozdar Tasman, Diyarbakır’da anjiyografik yöntemle sağlığına kavuştu.

38 yaşındaki Sozdar Tasman, kalbi besleyen ana damarın çatallanma bölgesinde ağrı nedeniyle Norveç'in Hordaland eyaletine bağlı Bergen şehrinde doktora gitti.

Tasman burada, kalbi besleyen ana damarın çatallanma bölgesinde yüzde 90 darlık olduğunu öğrendi.

Norveçili doktorlar, anjiyonun çok riskli olduğunu ve baypastan başka çare olmadığını söylese de araştırma yapan Tasman Ailesi, daha önce Diyarbakır’da kalp ameliyatı olan bir yakınlarının tavsiyesiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi ile iletişime geçti.

Yapılan görüşmenin ardından Diyarbakır’a gelen Tasman, buradaki tetkiklerin ardından baypasa gerek duyulmadan anjiyografik yöntemle yapılan 1,5 saatlik müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

“Çok şükür başarılı bir operasyon geçirdik”

DHA’nın haberine göre; Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde görevli Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek, yaptıkları tetkiklerde Sozdar Tasman’ın kalbi besleyen ana damarın çatallanma bölgesindeki darlığın yüzde 98 olduğunu tespit ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu hastamız bir yakını tarafından bize ulaştı. Ailesel öyküsü olan, çok sigara içicisi olan 38 yaşında olan bir hastamızdır. Kendisi Norveç’te yaşıyor. Yüzde 90 darlığı olan bir yakınında baypasa gerek kalmadan müdahale ettik. Bu vesileyle bize ulaştı. Daha sonra anjiyo görüntülerini bize gönderdiler.

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Kalbi besleyen damarların çıkış bölgesinde bir damarda yüzde 90 olduğunu zannettiğimiz ama bizim yaptığımız anjiyoda yüzde 98 darlık olduğunu saptadık. Diğer damarda ise yüzde 60 darlık olduğunu sapladık. Ameliyat kararının yanlış bir karar olmadığını, hastanın yaşının genç olmasıyla baypas hakkını da baki tutmak şartıyla bunun anjiyografi yöntemle açılabileceğini, çok yüksek riskli olduğunu yakınlarına ilettik. Hastamız yanımıza 2 gün sonra uçak biletini kesip geldi. Bize ameliyat olmak istemediğini söyledi. Anjiyografi yöntemle damarlarının açılmasını istedi. Biz de çok şükür başarılı bir operasyon geçirdik.

“Almanya’dan, İsviçre’den, Belçika’dan gelenler oldu”

Kalbine 3 tane stent takarak bu müdahaleyi geçekleştirdik. Hastamız çok şükür çok sağlıklı. Hayırlısıyla taburcu edeceğiz. Norveç’te açık kalp ameliyatını önerip anjiyografi yöntemle müdahalesini çok riskli olacağından dolayı yapamayacaklarını söylemişler ama hasta kabul etmemiş. Almanya’dan, İsviçre’den, Belçika’dan gelenler oldu. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi Kardiyoloji birimi gerçekten alanında ciddi işler yapıyor."





“Bana çıkamazsın dediler”

Sozdar Tasman da ilk başlarda çok korktuğunu dile getirerek, “Norveç’teki doktorlar baypas olmamı söylediler. Ben de baypas olmak istemedim. Hakkı Hoca’yı duyduk bazı akrabalarımızdan. Oradan buraya geldim. Bayağı uzun bir yoldu. Bana bayağı kritik dedikleri için kokmuştum. Hatta bana çıkamazsın dediler. Norveç’te birkaç gün doktorlara gözükerek hastaneye gidebildim. Elhamdülillah şu an durumum çok iyi. İnşallah daha da iyi olacağım.” dedi.