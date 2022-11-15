Oyuncu Nurettin Uçar, Taksim'de hain teröristler tarafından planlanan bombalı saldırının gerçekleştiği bölgeye gelerek gözyaşları içinde karanfil bıraktı.

İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım akşam bir patlama yaşandı.

Türkiye'nin kilitlendiği terör saldırısında, 3 aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

81 kişi ise yaralandı.

Son yolculuklarına uğurlandılar

Kimlikleri tespit edilen vatandaşların cenazeleri dün gözyaşları eşliğinde kalktı.

Oyuncu Nurettin Uçar, hain saldırıda eski eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ı kaybetti.

Eski eşi ve kızını kaybettiği noktaya geldi

Bugün de patlamanın olduğu noktaya gelerek Uçar ve Özsoy'un fotoğrafını koyarak karanfil bıraktı.

DHA'nın aktarımına göre; Uçar, çiçeklerin bırakıldığı noktada gözyaşlarına hakim olamadı.

Nurettin Uçar, terör saldırısında kızını ve eşini kaybettiği noktaya geldi VİDEO



"Onlar her zaman korkaklar"

Basın mensuplarına konuşan Nurettin Uçar, "Pazar günü burada altı tane cana kıyıldı, iki tanesi benim canımdı. Bugün biz burada TBMM'de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak. Biz çıkıp konuşabiliyoruz, biz halkın arasında yürüyebiliyoruz, mikrofon uzatıldığında konuşabiliyoruz. Onlar her zaman korkaklar, korkak olarak konuşuyorlar." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür"

HDP'yi eleştiren Uçar, "Kürt milletinin temsilciye ihtiyacı yok ki. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Lazıyla, Çerkeziyle bir bütündür. Halkların kardeşliği diyorlar. HDP bana göre asla siyasi bir kuruluş değildir, yabancı güçlerin Türkiye'deki misyonudur. " şeklinde konuştu.

Uçar, daha sonra alana gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş'la da bir araya geldi.









