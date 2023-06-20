Nuri Alço, Haliç Köprüsü'nden atlamak isteyen genci ikna etti Nuri Alço, Haliç Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan genci köprüden atlamaması için ikna etti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA

Sinema oyuncusu Nuri Alço, Haliç Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan genci köprüden atlamaması için ikna etti. İntihardan vazgeçen genç, ünlü oyuncuya sarılırken, yaşananlar bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haliç Köprüsü’nde bir genç intihar girişimde bulundu.

Yaşananları gören vatandaşlar, bir anda bölgede toplandı.

Nuri Alço aracından inip olay yerine geldi

O sırada Haliç Köprüsü’nden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin intihar ettiğini fark eden Nuri Alço da otomobilden inerek yardıma koştu.

İkna etti

Vatandaşların ‘yapma’ ikazlarını göz ardı eden genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço, uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti.

Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço’ya sarıldı.

O anlar kamerada

Yaşanılan olay, orada bulunan vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.