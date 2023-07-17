Oğlunun cesedi derin dondurucuda bulundu! Mustafa Kasadar: 'Cani için idam ve kısas istiyorum' Kasadar Ailesi'nin eski bir çalışanı tarafından önce kaçırılan ardından canice öldürülen Muhammet Nur Kasadar'ın babası yazar Mustafa Kasadar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu cani için idam ve kısas istiyorum. Başka hiçbir ceza yüreğimi ferahlatmaz" dedi.

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İHA

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, evlat acısı yaşadı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşanan korkunç cinayet, günlerce konuşuldu.

19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar, ailenin eski çalışanı Hakan Ö. tarafından öldürüldü.

Acı olayın ardından baba Kasadar, günler sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Başka hiçbir ceza yüreğimi ferahlatmaz"

Oğlunun katilinin idamını isteyen Kasadar, şu ifadeleri kullandı:

Oğlumu öldürüp parçalara ayıran cani tutuklandı. Ama neye yarar? Benim dünya güzeli oğlum toprak altında çürürken bu caniyi devlet benden aldığı vergilerle besleyecek, palazlandıracak. Bu bir zulümdür. Bu cani için idam ve kısas istiyorum. Başka hiçbir ceza yüreğimi ferahlatmaz.

Olayın geçmişi

Kasadar Ailesi'nin genç oğulları 11 Temmuz'da kaçırıldı.

Ardından endişelenen aile soluğu polis merkezinde aldı.

Baba Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammet Nur Kasadar'la ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi.

Ekipler ise harekete geçti ve aileden fidye isteğini kabul etmiş gibi yaparak pazarlık etmesini istedi.

Polisin gözetiminde yapılan görüşmelerde, arayan kişiyle pazarlık sonucu 70 bin lira karşılığında anlaşıldı.

Sultangazi ilçesinde bir parkta verilen buluşma yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri aldı.

Fidye için gelen şüpheli Hakan Ö., polis ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan Ö. önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlatarak suçunu itiraf etti.

Şüphelinin, daha önceden ailenin yanında çalıştığı, yaklaşık 2 yıl önce işten ayrıldığı ve taksicilik yaptığı belirlendi.

Bayrampaşa'daki evde yapılan aramada, talihsiz gencin derin dondurucular içinde parçalanmış cesedi bulundu.

Sanığın ifadesi

10 Temmuz 2023 tarihinde buluştuklarını anlatan Hakan Ö. şu ifadeleri kullandı:

Onunla buluştuk. Bir süre dolaştık. Bir lokantada yemek yedikten sonra nargile içmek için benim evime geldik. Orada konuşurken, eski konular açıldı. Ailesinin benim hakkımı yediğini söylediğimde aramızda tartışma çıktı. Bir anlık öfkeyle onu iple boğarak öldürdüm. Kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde öldüğünü fark ettim. Sonra cesetten nasıl kurtulacağımı düşündüm. Cesedi parçalamaya karar verdim. Banyoya taşıyarak onu evde bulunan bıçaklarla kestim ve evde bulunan iki derin dondurucuya yerleştirdim.

Önce öldürdü sonra fidye istedi

Mustafa Kasadar'ı iple boğarak öldürdükten sonra, banyoda parçalara ayırdığını ve iki ayrı derin dondurucuya koyduğunu anlatan Hakan Ö.'nün, daha sonra aileyi arayarak fidye istediği öğrenildi.