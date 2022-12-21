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    Öğretim üyesi Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu

    Eski sevgilisi tarafından esir alınarak boğazı kesilen ve yanıcı madde ile yakılan Aylin Sözer'in katili müebbet ve çeşitli suçlardan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • 21.12.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 14:37
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    Öğretim üyesi Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu

    Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer, 29 Aralık 2020'de kadın cinayetine kurban gitmişti.

    İstanbul Maltepe'de yaşanan olayda, genç kadından haber alamayan kardeşleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Kısa sürede Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri, içeride birinin olduğunu fark etti.

    Dumanlar fark edildi

    Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Ayyıldız, kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı.

    Dairede yangın çıktığını gören ekipler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Ekipler içeri girdiklerinde genç kadını yerde yatarken buldu.

    Öğretim üyesi Aylin Sözer in katilinin cezası belli oldu #1

    Gözaltına alındı

    Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Ayyıldız da gözaltına alındı.

    Yapılan incelemelerde şahsın, eski sevgilisi Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözen'in evine geldiği öğrenildi.

    Öğretim üyesi Aylin Sözer in katilinin cezası belli oldu #2

    Önce kesti sonra yaktı

    Ertesi gün Sözen'in boğazını kesen Ayyıldız, ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi.

    DHA'nın aktarımına göre; genç kadın yanarak hayatını kaybetti.

    Ağırlaştırılmış müebbet verildi

    Olaya ilişkin dava açılan Kemal Ayyıldız'ın yargılanması tamamlandı.

    Mahkeme, tutuklu sanık Ayyıldız'ı ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Öğretim üyesi Aylin Sözer in katilinin cezası belli oldu #3

    Öğretim üyesi Aylin Sözer in katilinin cezası belli oldu #4


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