Haberler

3. Sayfa Haberleri

Öğretim üyesi Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu

Öğretim üyesi Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu

Eski sevgilisi tarafından esir alınarak boğazı kesilen ve yanıcı madde ile yakılan Aylin Sözer'in katili müebbet ve çeşitli suçlardan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.