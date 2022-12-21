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- Öğretim üyesi Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu
Öğretim üyesi Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu
- 21.12.2022 - 14:12
- Güncelleme : 21.12.2022 - 14:37
Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer, 29 Aralık 2020'de kadın cinayetine kurban gitmişti.
İstanbul Maltepe'de yaşanan olayda, genç kadından haber alamayan kardeşleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri, içeride birinin olduğunu fark etti.
Dumanlar fark edildi
Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Ayyıldız, kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı.
Dairede yangın çıktığını gören ekipler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler içeri girdiklerinde genç kadını yerde yatarken buldu.
Gözaltına alındı
Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Ayyıldız da gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde şahsın, eski sevgilisi Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözen'in evine geldiği öğrenildi.
Önce kesti sonra yaktı
Ertesi gün Sözen'in boğazını kesen Ayyıldız, ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi.
DHA'nın aktarımına göre; genç kadın yanarak hayatını kaybetti.
Ağırlaştırılmış müebbet verildi
Olaya ilişkin dava açılan Kemal Ayyıldız'ın yargılanması tamamlandı.
Mahkeme, tutuklu sanık Ayyıldız'ı ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.