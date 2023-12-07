Oktay Derelioğlu ve eşine saldıran kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'nu trafikte yol verme tartışmasında darbeden iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik ifadesi ortaya çıkan Nurettin K., “Karşı tarafı darp etmedik. Arbede olunca hepimiz düştük” dedi.

İHA

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu 5 Aralık günü saat 14.37 sıralarında Kadıköy’de trafikte yolun daralması sonucunda başka bir sürücü ile yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşadı.

Şüpheli Zekai K., ve Nurettin K., ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı.

Derelioğlu çifti şahıslar tarafından darbedildi.

Gözaltına alınan Zekai K. ve Nurettin K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

"Darbetmedik, vurma falan yok"

Şüpheliler "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Zekai K. hakimlik ifadesinde, “Karşı tarafı tanımıyorum. Tartışma, aracını önüme kırması sebebiyle çıktı. ilk hareketi karşı taraf yaptı. Önüme kırdı, araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma falan yok kameralarda mevcuttur sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darp etmedik. Aracın kapısını açar açmaz abime doğru vurdu. Sonrasında arbede çıktı. Vurma kesinlikle yoktur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum” dedi.

"Arbede olunca hepimiz düştük"

Nurettin K. ise, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı tarafı darp etmedik. Arbede olunca hepimiz düştük. Karşı taraf da düştü. Kasti hiçbir şey yoktur. Nasıl böyle bir nitelikli yaralanma olduğunu bizde bilmiyoruz. Hayatımda karakola gitmişliğim yoktur. Bakmakla yükümlü olduğum iki aile vardır. Şu an mağdur durumdayım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum” dedi.

"Eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı"

Öte yandan hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu yaşadığı olaya ilişkin açıklama yapmıştı.

Derelioğlu, “Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve bende vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil geç dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı” ifadelerini kullandı.

"Örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar istiyorum"

Saldırganların ağır bir ceza almasını isteyen Derelioğlu “Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiç bir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)