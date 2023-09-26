Olimpiyat Stadı Otoparkı'nda tehlikeli akrobasi: Motorcular kamerada UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği yapan Olimpiyat Stadı’nın otoparkında motosiklet kullanıcıları buluşarak tehlikeli sürüşler gerçekleştiriyor. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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İHA

Motosikletçilerin hız tutkusu tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Bunun bir örneği de İstanbul Başakşehir’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda yaşandı.

Stadyumun otoparkı, akşam ve gece saatlerinde motosiklet sürücülerinin meskeni haline geliyor.

Vatandaşlar zor anlar yaşıyor

Burada buluşan motosiklet grupları tehlikeli hareketler sergiliyor.

Otopark içerisinde dolaşırken, metro duraklarına ulaşmak için otoparkı kullanan vatandaşlar zor durumlarla karşı kaşıya kaldı.

O anlar kamerada

Motosiklet sürücülerinin ön kaldırarak yaptığı tehlikeli hareketler bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)