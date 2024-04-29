Ölmüş çocuk için yardım kampanyası başlatıp dolandırıcılık yaptı 5 yıl önce kaybettiği evladının fotoğrafıyla dolandırıcılık yapıldığını öğrenen Figen Karakuş, ölen oğlunu kullanan dolandırıcılar için adalet istiyor.

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ensonhaber.com

Dolandırıcılar bu kez de insanları şefkat duyguları ile kandırdı.

Doğuştan kalp hastası olan minik Yahya, girdiği yoğun bakımdan bacakları ve kolları kırık çıkmıştı. Annesi Figen Karakuş, hastane ihmaline kurban giderek hayatını kaybeden oğlu için adalet aramıştı.

Ölmüş oğlunun fotoğrafı ile dolandırdılar

Bu kez kendisini bambaşka bir olayın içinde bulan Figen Karakuş, oğlunun fotoğrafının bir dolandırıcı tarafından kullanıldığını öğrendi.

Paylaşım yaparak yardım isteyen dolandırıcıya inananların para gönderdiği ortaya çıktı.

Ulaştığı dolandırıcı, kendisini tehdit etti

Show Haber'e konuşan anne Figen Karakuş, ulaştığı dolandırıcının kendisini tehdit ettiğini de söyledi.

Acılı anne, adliye koridorlarında evladının hayatını kaybettiğini ispat etmeye çalışıyor.