Ordu sahilinde şüpheli parça alarmı: İHA’ya ait olduğu belirlendi

Ordu'nun Ünye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerindeki sahil bandında, deniz kenarında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek ihbarda bulundu.

İLK İNCELEME: İHA PARÇASI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sahile vuran cismin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan ilk teknik incelemede, bulunan parçanın insansız hava aracına (İHA) ait olduğu belirlendi.

Yetkililer, cismin kaynağı ve nasıl sahile ulaştığının belirlenmesi için detaylı incelemenin devam ettiğini bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.