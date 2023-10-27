Ordu'da 102 yıldır yaşayan kadın halı yüzünden öldü

AA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan kişinin evinde elektrikli soba devrilmesi kadının sonunu getirdi.
Zaferimilli Mahallesi Yüksek Sokak'ta oturan 102 yaşındaki Mustafa Danacı'ya telefonla ulaşamayan yakınları panikledi.
Bunun üzerine eve gelen yakınları, yatağında hareketsiz halde buldu.
Yaşlı kadın hayatını kaybetti
İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Danacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Dumandan zehirlendi
Yapılan ilk incelemede, elektrikli sobanın devrilmesiyle halının bir bölümünün yandığı, Danacı'nın da dumandan zehirlendiği tespit edildi.
Danacı'nın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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