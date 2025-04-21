Ordu'da 2 araç çarpıştı

İHA
Ordu'nun Ünye ilçesi Çevre Yolu Göbü Mahallesi Çaybaşı kavşağında meydana gelen kazada, Çaybaşı istikametine gitmekte olan Serkan E. yönetimindeki otomobile, Ordu yönüne seyir halinde olan Ali B. yönetimindeki araç yandan çarptı.
2 YARALI
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ersan E. ve Duygu E. yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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