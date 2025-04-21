Ordu'da 2 araç çarpıştı
İHA

Ordu'nun Ünye ilçesi Çevre Yolu Göbü Mahallesi Çaybaşı kavşağında meydana gelen kazada, Çaybaşı istikametine gitmekte olan Serkan E. yönetimindeki otomobile, Ordu yönüne seyir halinde olan Ali B. yönetimindeki araç yandan çarptı.

2 YARALI

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ersan E. ve Duygu E. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor