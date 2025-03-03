İHA

Ordu'da 1989 yılında açılan ve 36 yıldır da sonuçlanmayan dava, akıllara Kemal Sunal'ın 'Davacı' filmini getirdi...

Fatsa Kadastro Mahkemesi’nde 1989 yılında açılan ve kökleri daha da geriye giden dava, 36 yılın ardından hala sonuçlanmadı.

2014 yılında karar çıkmasına rağmen mahalle sakinleri tapularını alamadı.

556 KİŞİLİK DAVA

2016’da yeniden açılan dava ise, 7 yıl süren mücadelenin ardından 2024’te tamamlanırken, dosya şimdi istinaf aşamasında.

Mahalledeki ev ve iş yerlerinin tek bir tapu altında olması, bölge halkını uzun yıllardır zorluyor.

Mahkeme açıldığı günden bu yana vefat edenler ve yapılan itirazlardan dolayı sürekli olarak uzayan dava, günümüzde 556 kişiyi ilgilendiriyor.

AKILLARA DAVACI FİLMİ GELDİ

Aradan geçen süre zarfında hakim, avukat ve tarafların değiştiği davada, davacı olan birçok vatandaş, durumun sonuca kavuştuğunu göremeden hayatını kaybetti.

Bu karmaşık dava akıllara, Kemal Sunal'ın başrolde olduğu, çok sayıda usta oyuncunun da kadroda yer aldığı 1986 yılında yayınlanan ‘Davacı' filmini getirdi.

Taraflar, çocukluk yıllarında izledikleri Davacı filmine o yıllarda güldüklerini, şimdi ise aynı durumda kendilerinin bulunduğunu belirtiyor.

DAVA HALA İSTİNAF AŞAMASINDA

Davacı avukatlarından Mehmet Akif Coşkan, "İlçenin Kurtuluş Mahallesi'nde Fatsa Kadastro Mahkemesi'nde devam eden bir dava var. Burada 556 kişilik davalı ve davacı topluluğu var. Burada 1989 yılında kadastro tespitine yapılan itiraz maalesef 2014 yılında karara çıkıyor, bu süreçte davacıların bir kısmı çeşitli sebeplerden dolayı tutuklananlar dahi var.

Böyle bir süreçte dava 2014 yılında sona erdi ancak mahalle sakinleri halen tapularına ulaşamadı, bu davadan sonra 2016 yılında yine yerle alakalı bazı kişiler tarafından ‘tapu iptali' ve ‘tescil' davası açıldı. Bu davalar da 7 yıl kadar sürdü ve 2024 yılında neticelendi. Halen 565 kişilik davacı ve davalı topluluğu ile birlikte dosya istinaf aşamasında." dedi.

"50 YILLIK TAPU HASRETİ SONA ERMEDİ"

İnsanların 50 yılı aşkın bir süredir tapu beklediklerini aktaran Av. Coşkan, "Biz burada yargının bu konuda biraz zayıf kaldığını düşünüyoruz. Bir davanın bu kadar uzun sürmesinin hayatın olan akışına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Burada müvekkillerimiz halen arazi ve tapu beklemekte. Biz yüce adalete sığınıyoruz." diye konuştu.

"ÖLENLER VE YENİ DOĞANLAR NEDENİYLE DAVA DAHA DA KARMAŞIKLAŞTI"

Kurutuluş Mahallesi sakinlerinden Zeki Erarslan (54), dedeleri ve babasının mahkemede uğraştıklarını, her geçen gün vefatlar ve yeni doğanlar nedeniyle dosyanın daha da karmaşık hale geldiğini belirterek, ölümler ve yeni nüfuslardan dolayı dosyanın daha da karmaşık bir hale geldiğini, yaklaşık 1 kilometrelik alanda insanların mağdur olduklarını kaydetti.

"BU DAVA KENDİMİ BİLDİM BİLELİ VAR"

Mahkeme sorunu çözülemediği için Fatsa ilçesinden Ünye ilçesinde taşındığını, kendini bildiğinden bu yana davanın devam ettiğini aktaran Yusuf Kenan Acar (57), "Hatta espri konusu da oldu, ‘davalı, davacı, mübaşir, hakim, daktiloyu yazan vefat etti ama bizim dava bitmedi' diye. Bu yer 13 bin metrekare ama bu yerin problemli oluşunun nedeni 1930 yılları sonrasına dayanıyor. Dava açılması 1989 ama buradaki problem 1930 yıllarında başlıyor. Annem 82 yaşında ve bana şunu söyledi; ‘Dava açıldığında ben 40 yaşındaydım, şu an 82 yaşındayım, doğru ya da yanlış istemiyorum bir karar verilsin, adalet yerini bulsun sorun ortadan kalksın' dedi. Annemin burada kayda değer bir hissesi var, dava sonuçlanırsa onun adına bir hayrat yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

"DAVACI FİLMİNİ YAŞIYORUZ"

Acar, şöyle konuştu: