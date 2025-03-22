Ordu'da ahşap ev çıkan yangında küle döndü

İHA

Ordu Ünye'nin Pelitliyatak Mahallesi Çalca İstiklal mevkiinde, yürekleri ağza getiren bir yangın meydana geldi.

Sultan ve Abdullah Karayiğit çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evden bir anda alevler yükselmeye başladı.

Evde bulunan Karayiğit çifti, alevlerin yükselmesiyle birlikte kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak canlarını kurtardı.

Ancak ahşap yapısı nedeniyle yangın kısa sürede tüm evi sardı.

EV KÜLE DÖNDÜ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev küle döndü.

Yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.