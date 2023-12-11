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Ordu'da bir kişi 16 ay aradan sonra bir kez daha silahlı saldırıya uğradı

Ordu'da bir kişi 16 ay aradan sonra bir kez daha silahlı saldırıya uğradı Ordu'da kaldırımda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahsın 16 ay önce de yine silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.