Ordu'nun Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önündeki kaldırımda sandalye üzerinde oturan Turgay Uysal'a (48) hafif ticari araçtan peş peşe ateş edildi.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turgay Uysal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde 11 adet boş kovan bulundu
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda olay yerinde 11 adet boş kovan bulundu.
İlçede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri silahlı saldırıda kullanılan hafif ticari aracı Atatürk Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.
Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay yerinden geçmekte olan hafif ticari araç içerisinden bir kişinin peş peşe Turgay Uysal'a ateş ettiği görüldü.
16 ay önce de silahlı saldırıya uğramış
Turgay Uysal, 21 Temmuz 2022 tarihinde silahlı saldırıda yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış