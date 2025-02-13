Ordu’da çakar kullanan sürücüye ceza yağdı

İHA

Çakar lambalı araç kullanan sürücüler denetimlerden kaçamıyor..

Bu kapsamda, Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Timleri, Gölköy-Aybastı yolu üzerinde yapılan trafik denetimi esnasında bir kamyonette kullanımı yasak olan çakar lamba ile ses yayın cihazı bulunduğunu belirledi.

138 BİN 172 TL İDARİ PARA CEZASI

Aracın sürücüsüne ‘ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak’ maddesi gereğince 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı.

ARAÇ TRAFİKTEN 30 GÜNLÜĞÜNE MEN EDİLDİ

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da 30 günlüğüne trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.