Ordu'da camilerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi’nde iki camiden bağış kutusu kırılarak 500 TL para çalınması üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olayının aydınlatılması için Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi’nden (JASAT) personelin yer aldığı özel ekip kuruldu.
Hırsız tespit edildi
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bağış kutusundaki paraları M.Y.’nin çaldığını belirledi.
Gözaltına alındı
Takibe alınan M.Y., bugün sabah saatlerinde Giresun’a giderken yakalanarak, gözaltına alındı.
Giresun'da da hırsızlık yaptığı belirlendi
Yapılan araştırmada M.Y.’nin, Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi’nde ve Giresun’un Bulancak ilçesindeki 2 camiden de hırsızlık yaptığı belirlendi.
M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi’ne sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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