Ordu'da camilerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Ordu ve Giresun’da camilerden hırsızlık yapan 33 yaşındaki M.Y., jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

DHA

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi’nde iki camiden bağış kutusu kırılarak 500 TL para çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının aydınlatılması için Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi’nden (JASAT) personelin yer aldığı özel ekip kuruldu.

Hırsız tespit edildi

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bağış kutusundaki paraları M.Y.’nin çaldığını belirledi.

Gözaltına alındı

Takibe alınan M.Y., bugün sabah saatlerinde Giresun’a giderken yakalanarak, gözaltına alındı.

Giresun'da da hırsızlık yaptığı belirlendi

Yapılan araştırmada M.Y.’nin, Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi’nde ve Giresun’un Bulancak ilçesindeki 2 camiden de hırsızlık yaptığı belirlendi.

M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi’ne sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)