Ordu'da çatıdan sarkan pano vatandaşları korkuttu

- Ordu'da boş bir binanın çatı katından sarkan reklam panosu, itfaiye ekiplerince kaldırıldı.
- Panonun caddeye düşme tehlikesi vatandaşları korkuttu ve ihbarda bulunuldu.
- İtfaiye ve polis ekipleri olaya müdahale ederek tehlikeyi giderdi.
Altınordu ilçesi Düz Mahalle'de 3 katlı bir binanın çatı katında bulunan reklam panosu, rüzgarla birlikte aşağıya sarktı.
Araç ve yaya trafiğinin olduğu noktada risk oluşturan panoyu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, merdivenli itfaiye aracıyla yukarıya çıkarak, düşme tehlikesi olan panoyu kaldırdı.