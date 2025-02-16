Ordu'da çöp ev vakası: 10 kamyon çöp çıktı

DHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tek başına yaşayan C.C. isimli şahıs, çöp biriktirme alışkanlığından muzdaripti.

Yalnız yaşayan şahıs, Şahincili Mahallesi’ndeki evini, çöplerden ve sokaklardan çeşitli atıkla doldurdu.

Çöp eve dönüşen dairen gelen kötü kokulardan bıkan mahalleli, durumu şikayet etti.

EVİNİ ÇÖPLE DOLDURDU

Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, C.C’nin evine gitti.

Evin tüm odalarının çöp yığınlarıyla dolu olduğunu tespit eden ekipler, temizlik çalışması başlattı.

10 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Evden, 2 gün süren çalışmalar sonucunda 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

Toplanan çöpler ve atıklar, Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlara yüklenip, imha edildi.