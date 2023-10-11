Ordu'da DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olan bir kişi yakalandı

Yurt genelinde huzur ve güven bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Terörü bitirmekte kararlı güvenlik güçlerinin adresi bu kez de Ordu oldu.
Ordu'nun Kumru ilçesinde Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
1 kişi yakalandı
Düzenlenen operasyonda, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile aranması bulunan yabancı uyruklu F.A.J.A (25), Kumru ilçesi Yeniakçaalan Mahallesi’nde yakalandı.
Serbest bırakıldı
Karakoldaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şahıs, 'yurt dışına çıkma yasağı' kararı ile serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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