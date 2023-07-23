Ordu'da dalga kıranların arasında cansız beden bulundu Fatsa ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Cesedin cinsiyetinin kadın olduğu belirlenirken, kimlik tespiti için otopsi sonucu bekleniyor.

DHA Ordu'nun Fatsa ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bölgede devriye atan jandarma ekipleri, denizde ‘T’ olarak tabir edilen dalga kıranların arasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Cansız olduğu belirlendi Yapılan kontrolde cinsiyetinin kadın olduğu belirlenen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıkların arasına sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarttı. Kimlik tespiti için otopsi sonucu bekleniyor Ceset, savcı incelemesinin ardından otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Cesedin, ilçede 10 Temmuz’da hayvanları için kayalık alanda yaprak keserken dengesini kaybederek dereye düşen Naciye Yılmaz’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kimlik tespitinin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.