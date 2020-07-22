Ordu'da emekli polis düğünde ateş etti, davetli öldü

Emekli polisin havaya ateş ettiği tabancadan çıkan mermi, davetli İsmail Aşık'ın başına isabet etti.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde, bir evin bahçesinde düzenlenen düğüne katılan emekli polis Cengiz A., havaya rastgele ateş açtı.

Davetlilerden İsmail Aşık ise tabancadan çıkan kurşunların hedefi oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Başından yaralanan ve kanlar içerisinde yere yığılan Aşık'a ilk müdaheleyi, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aşık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı.

EMEKLİ POLİSE GÖZALTI

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri çok sayıda boş kovan bulurken, emekli polis Cengiz A. da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.