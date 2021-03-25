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- Ordu’da engelli çocuğa cinsel istismara 18 yıl hapis
Ordu’da engelli çocuğa cinsel istismara 18 yıl hapis
Fatsa ilçesinde 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen sanık, 18 yıl hapse çarptırıldı.
- İHA
- 25.03.2021 - 07:43
- Güncelleme : 25.03.2021 - 07:50
Ordu’nun Fatsa ilçesinde, yaklaşık 2 hafta önce 11 yaşındaki engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık H.İ., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.
İSTİSMAR ORTAYA ÇIKTI
Fatsa Adliyesi’nde hakim karşısına çıkan H.İ.’nin, engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.
18 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Çıkarıldığı mahkemece 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık H.İ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.