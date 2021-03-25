Euro
9.4072
0.24%
Dolar
7.9229
0.02%
Altın
442.82
0.23%
Borsa
1.414
0%
Bitcoin
435.600
0.62%
EXEN Coin
12.45
0.80%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Ordu’da engelli çocuğa cinsel istismara 18 yıl hapis

    Fatsa ilçesinde 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen sanık, 18 yıl hapse çarptırıldı.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 07:43
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 07:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu’da engelli çocuğa cinsel istismara 18 yıl hapis

    Ordu’nun Fatsa ilçesinde, yaklaşık 2 hafta önce 11 yaşındaki engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık H.İ., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

    İSTİSMAR ORTAYA ÇIKTI

    Fatsa Adliyesi’nde hakim karşısına çıkan H.İ.’nin, engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

    18 YIL HAPİS CEZASI ALDI

    Çıkarıldığı mahkemece 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık H.İ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir