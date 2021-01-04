Ordu'da eşine ölüm tehditleri savuran koca yakalandı

Ordu’da, eşi Gamze Defne Çınar'ı defalarca ölümle tehdit eden Asım Erdinç Dinç, yürütülen operasyon sonucunda kısa sürede yakalandı.

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Asım Erdinç Dinç, 2 çocuğunun annesi 32 yaşındaki Gamze Defne Çınar'a yaklaşık bir ay önce ayrılmak istediğini söyleyip, eşyalarını da alarak evden ayrıldı.

Bu durum üzerine çocuklarını da alıp baba evine dönen anne, boşanma davasını açılmasından sonra eşinin ‘boşanmak istemediğini’ söylemesi üzerine kararından dönmeyeceğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Boşanmakta kararlı olan Çınar, kocası tarafından ölümle tehdit edildi.

Kocasının tehditlerinden korkan Çınar, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yardım istedi.

Türkiye’de kısa sürede çok sayıda destek bulan kadının kocasını bulmak için, emniyet ve jandarma harekete geçti.

OTELDE YAKALANDI

Ordu Valisi Tuncay Sonel de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde gereği yapılarak; şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve Sivas’ta gece kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemler başlatılmıştır.” açıklamalarında bulundu.

















